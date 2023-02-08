Malatya'da kurtarılan bazı depremzedeler Samsun'da misafir ediliyor

SAMSUN (AA) - RECEP BİLEK - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan Samsun'a getirilen 80 depremzede otellerde misafir ediliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde kapılarını depremzedelere açan otellerde konaklayanlardan 61 yaşındaki Ekrem Arı, AA muhabirine, Malatya'da depreme uykuda yakalandığını, yatağın sallanmaya başladığını söyledi.

Kalktığında dolapların sallandığını gördüğünü belirten Arı, "Duvarlarımız patladı. 'Beni yaradan Allah'tan başka kimse öldüremez' dedim. Depremden sonra çocuklar arabalarda dışarıda bekledi. Ben evden çıkmadım." dedi.

Daha sonra ikinci depremin olduğunu hatırlatan Arı, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk depremde duvarlarımız parçalandı. Salondan mutfağı, mutfaktan yatak odasını görüyorsun. 'Oturalım, soğuk dışarısı. Şeker hastasıyım, soğuğa dayanamıyorum' dedim. Sitenin hepsi boşaldı. Bir baktım yine sallanmaya başladı. Çocukları da çağırmıştım. Bu sefer evler yıkılmaya başladı. Mecbur kaçtık dışarı. İki gün sokakta kaldık. Ateş yaktık. Arabalarda benzin olmadığı için arabada oturuyoruz ama donuyoruz. Deprem anını Allah düşmanıma yaşatmasın, zor bir şey. Malatya yıkılmış. Bizim evimiz yıkılmış önemli değil, biz şanslı kuluz. Bize burada yardım ettiler. Gelemeyen birçok insan var."

25 yaşındaki Fatih Karaaslan da deprem anında yere çöküp beklediklerini anlatarak, "Ne zaman yıkılacak diye şehadet getirdik, durmasını bekledik. Durdu. Alacaklarımızı aldık hemen aşağıya indik. Çevremizden bütün binalar yıkılmıştı. O anki psikolojiyle herkes hüngür hüngür ağlıyor, durum bayağı kötüydü. Her yer yıkık, virane. Bir iki gün öyle kaldık. Yeni doğan bir bebeğimiz var, arabada kaldık. Sonra Samsun'dan otobüs geldi, buraya getirdiler. Bebek bezinden her şeye kadar temin ettiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki Yunus Arı, deprem anında uyuduklarını, uyanıp çocuklarına korkmamalarını söylediğini belirtti.

Deprem bitince dışarıya çıktıklarını aktaran Arı, "Ülkemizden Allah razı olsun. Samsun halkından Allah razı olsun. Otobüsten indik, şu saate kadar yemeğimizden içmemize... Herkesten Allah razı olsun. Depremi Allah kimseye yaşatmasın, hiç kimse görmesin." diye konuştu.

- Depremzedelerin eşyalı evlere yerleştirilmesi planlanıyor

Depremzedenin kaldığı otellerden birinin müdürü Emircan Kuyumcu da deprem haberini alır almaz otel sahipleri Serhat Türkel ve Uğur Dereci'nin bu konuda karar verdiğini söyledi.

Deprem bölgesinden gelen misafirleri ücretsiz ve sınırsız süre için ağırladıklarını vurgulayan Kuyumcu, "Kalanların 20'si çocuk. 2 günlük bebek de 12 yaşında çocuk da var. Gelir gelmez sağlık sorunu var mı diye özel hastaneler seferber oldu. Doktor gönderdiler. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Otelde kalanları daha sonra "Kardeş Aile" projesiyle eşyalı evlere yerleştirmeyi planladıklarına işaret eden Kuyumcu, şunları kaydetti:

"Her yerleştirdiğimiz evde bir ailenin kardeş aile almasını, masraflarını karşılamasını planlıyoruz. Yarından itibaren otellerimizde olan ailelerimizi eşyalı evlere nakledeceğiz. Onlara bir kardeş ayarlayacağız, yeni gelenleri otelimize alacağız. Onları da 2-3 gün konaklatıp yine evlere yerleştireceğiz. Sınırsız kalabilirler ama ne de olsa burası bir otel, ev rahatlığı olmuyor. Türk Kızılay burada. Psikologlarımız, pedagoglarımızla görüşüyorlar."





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