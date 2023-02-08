Samsun ve çevre illerden afet bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'dan deprem bölgesine yardım tırları gönderildi.

Samsun'dan bir firma, afet bölgesine 4 tır yaşam malzemesi ile 2 bin 500 ekmek gönderdi.

Firmadan yapılan açıklamada, zor günlerde dayanışmanın önemi işaret edilerek, "Bölgedeki yetkililerle sürekli iletişim halinde kalarak oluşan anlık ihtiyaçları giderebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız." ifadesine yer verildi.

Tekkeköy Belediyesince yardım seferberliği çerçevesinde gün içinde 9 tır ihtiyaç malzemesi afetzedelere destek için gönderildi. Tırlar, kullanılmamış mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı gibi kışlık kıyafetler ile gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyor.

Terme Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 40'ı gönüllü 65 kişiyi deprem bölgesine gönderdi. Ekibin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yapacağı bildirildi.

Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yemek yardımını depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere yardımda bulunmak için 11 bin kişilik yemek hazırlandı. Yapılan yemekler, termos kutulara konularak sıcak şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere Vezirköprü'den Elbistan'a doğru yola çıktı.

Okul müdürü Mecit Bedük, ilçe olarak afet bölgeleri için seferber olduklarını söyledi.

Yapılan yemekleri afet bölgelerine götürmek için yola çıktıklarını belirten Bedük, "Gece boyunca yemeklerimizi pişirdik ve sıcak şekilde sunmak için yola çıkıyoruz. Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına biz de yemek pişirerek destek olacağız. Depremzedelerimizin Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

- Tokat

Tokat'ta toplanan acil ihtiyaç maddeleri, gönüllüler tarafından istiflenip paketlendikten sonra araçlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Valilik ve Tokat Belediyesi tarafından yapılan çağrı ile başlayan kampanyaya vatandaşlar yoğun destek veriyor. Elden ele taşınarak Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda toplanan malzemeler, günlerdir gönüllü olarak çalışan vatandaşlar tarafından kontrol edilip istiflendikten sonra paketleniyor.

Çalışmalara gönüllü olarak destek veren derneklerden Tokat Kadın Motosiklet Kulübünün Başkanı Emine Korkmaz, "Bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Elbirliğiyle 41 araç gönderdik. Hala devam etmekteyiz." dedi.

- Amasya

Valilik ve belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor. Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini belirlenen noktalara getiriyor.

Toplanan yardımlar, 12 Haziran Spor Salonu önünden tırlarla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Toplanan yardımlardan oluşan 16 tırın deprem bölgesine sevk edildiği, yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Merzifon OSB'de üretilen, içleri gıda dolu 9 konteyner, Hatay'daki depremzedeler için gönderildi.

- Çorum

Çorum Belediyesi, deprem bölgesine 33 bin 500 litre motorin gönderdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren çok aktif ve hızlı şekilde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çorumlu hayırsever iş insanlarının destekleriyle temin edilen 33 bin 500 litre motorinin deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Aşgın, iş insanlarına desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'nu merkez ve ilçelerden gelen yardım malzemeleri, Valilik koordinesinde Merkez Spor Salonu'nda toplanıyor.

Daha sonra niteliğine göre ayrılarak gönüllü ekipler tarafından kutulara yerleştirilen yardımlar, tırlara yükleniyor.

Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Market Vakfı'nda toplanan gıda, hijyen ve elektronik malzemelerden oluşan yardımlar da tırlarla bölgeye gönderildi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yaraların hep birlikte sarılacağını kaydetti.



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