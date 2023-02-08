Salıpazarı'ndan deprem bölgesine yardım

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Salıpazarı ilçesinden bölgeye yardım tırları gönderildi.



Salıpazarı'nda dün başlatılan yardım kampanyasında toplanan ve acil ihtiyaçların yer aldığı 3 tır yardım malzemesi ile iş makinesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elbistan'a uğurlandı.

Kaymakam Burak Öz, ilçe otogarında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Salıpazarı'na ateş düşmese de ateşin düşmediği yeri de yaktığını vurgulayarak, "Tüm vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın unsurlarıyla Salıpazarı, Samsun ve tüm ülke olarak bu badireyi de atlatırız diyerek tırlarımızı Elbistan'a yola çıkartıyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Halil Akgül de vatandaşların duyarlılığı sayesinde dört tırı yolcu ettiklerini dile getirerek, "Tırlarımız inşallah Elbistan'a ulaşacak. Bir tırımızda iş makinesi, üç tırımızda ise yakacak, yiyecek ve giyecek var. Bu süreçte emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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