Depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanların haberleri, umutları diri tutuyor.

Deprem bölgesinde çeşitli kurum kuruluşların görevlileri ile gönüllülerden oluşan 98 bin 153 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli görev yapıyor.

- Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde 75. Yıl Caddesi 26 Sokak'taki bir binanın enkazında bulunan Sevgi ve kızı Ecem Boğaccı enkaz altından 39 saat sonra sağ çıkarıldı.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı Ahlaz Apartmanı'nda AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarla depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arama kurtarma ekipleri, Antakya Esenlik Mahallesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine ilk depremden yaklaşık 35 saat sonra 4 kişiyi kurtardı.

Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekipleri 50 yaşındaki Hala Nurullah'ı sağ çıkardı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 6 yaşındaki Eymen'i kurtardı.

Düzce'den bölgeye giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile AFAD Gönüllüleri Derneği ekipleri, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6'sı çocuk 11 kişiyi enkazdan yaralı çıkardı.

Hatay'da bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ ulaştı.

Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı enkazında arama kurtarma ekipleri ve askeri personelin çalışmalarında Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazında arama kurtarma ekipleri ve askeri personelinin çalışmalarıyla Mesude Akar (24), enkazdan 49 saat sonra kurtarıldı.

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi Çatır Sokağı'nda yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 45 saat sonra 2 kişiyi sağ çıkarıldı.

Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ulaştıkları 66 yaşındaki Şennur isimli kadını depremin 40'ıncı saatinde kurtarmayı başardı.

Kartal Belediyesi ekibi, Hatay Antakya'da 1 kişiyi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkardı.

AFAD koordinasyonunda çalışmalara başlayan öğretmenler, enkaz altındaki 20 yaşındaki genci enkazdan yaralı kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri, Hatay'da 1 kişiyi 52 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, 600 Evler mevkisinde bir binanın enkazından depremden 54 saat sonra 80 yaşındaki kişiyi kurtardı.

Hatay'da Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekipleri 52 saat sonra Yiğit Çakmak'ı enkazdan sağ çıkardı.

Hatay Kırıkhan Gökkuşağı Sitesi'nde enkazı kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses ve ışık geldiğini belirledi. Ekipler, yer tespitinin ardından diğer kurtarma ekipleriyle Eymen ve Esra adlı çocukları depremin 52'nci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kardelen Sokak'taki Lojmanlar Apartmanı'ndan ses geldiğini duyan ekipler, yaklaşık 56 saat sonra Ece Turan ve Ece Bağdidi'yi enkazdan sağ çıkardı.

ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekiplerin çalışmaları sırasında Çetillik Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında ailesine ulaşılamayan ve isminin "Ayşe" olduğu öğrenilen 4 aylık bebek, depremden yaklaşık 57 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Ürgen Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarında İsmail Gümüş'ü, depremin 58. saatinde enkaz altından kurtardı.

Görevliler, enkazdan çıkarılan Gümüş'e, "Bravo sana. Seninle maça da gideceğiz inşallah." diyerek moral verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışırken, gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 5 kişi sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yıkılan İkizler Apartmanı'nın enkazında isminin Abo Hamza Damlahy olduğu öğrenilen 60 yaşındaki kişiyi, depremden 59 saat sonra enkazdan kurtardı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ çıkarıldı. Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, ilk olarak 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete Yavşan'ı, sonrasında ise 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'ı kurtardı.

Trabzon Caddesi'ndeki Sabancı Apartmanı'nın enkazından Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilk depremden 39 saat sonra anne ve babasıyla bir kız çocuğunu enkazdan sağ çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Kozanoğlu Apartmanı'ndaki bir enkazdan 6 yaşındaki minik Emin'i kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Beyza'yı depremin 42'nci saatinde enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü Mahallesi'nde zemin katı çöken 2 katlı binanın içine kamera gönderen ekipler, 17 yaşındaki Irmak Durak'ın odasındaki yatağında olduğunu belirledi. Ekipler, rahat nefes alması için tünel kazarak hava koridoru oluşturdukları genç kızın "Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın." diyerek yaptığı yardım çağrısına "Seni buradan mutlaka çıkaracağız." karşılığını verdi. Durak, depremden yaklaşık 42 saat sonra bulunduğu yerden alkışlarla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kent merkezinde çalışma yapan Gürsu Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bir bina enkazından 43 saat sonra 2 yaşındaki Mikail'i sağ çıkardı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki yıkılan Arıkan Otel'de çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 12 saatlik çalışmayla depremden 45 saat sonra 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane'yi kurtardı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'u 48 saat sonra sağ çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 5 katlı binanın enkazından 52 saat sonra bir kadını kurtardı.

Orman Kurtarma Timi, Gölcük Orman İşletme ve Kiremitçiler Grup Madencileri ile Elbistan'da yıkılan bir binada yaklaşık 20 metre kazı yaparak ulaştıkları 51 yaşındaki Turna Polat'ı depremden 51 saat sonra kurtarmayı başardı.

Tokat'tan bölgeye giden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, depremden yaklaşık 52 saat sonra il merkezi Emniyet Caddesi'nde enkaz altından bir kadını kurtardı.

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından geçen 55. saatte biri çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra elinde muhabbet kuşuyla Esençam Apartmanı enkazından kurtarılan 13 yaşındaki Berat Sarı'nın annesi Ayşe Sarı da 56. saatte kurtarıldı. Berat Sarı'nın hastaneye kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine tesliminin ardından ekiplerin Esençam Apartmanı enkazındaki çalışma devam etti. Berat Sarı'nın çıkarılmasından sonra ekipler Ayşe Sarı'ya da ulaştı. Azerbaycan ve Dubai'den gelen ekiplerin de desteğiyle anne Ayşe Sarı depremden 56 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş kent merkezindeki Kuddusi Baba Bulvarı'ndaki Seçil Sitesi'nde bir enkazdan ses alan ekipler, 5 yaşındaki Yağmur Dal'ı depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında çalışma yapan Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, depremden yaklaşık 60 saat sonra 50 yaşındaki Gülten Soğuksu'ya ulaştı.

Merkeze bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Mehtap Apartmanı'nı tarayan ekipler, makineler yardımıyla ulaştıkları 47 yaşındaki Suriye uyruklu kadını depremden yaklaşık 59 saat sonra kurtarmayı başardı.

- Malatya

Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından ekiplerce depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.

Ekipler, Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından depremden 42 saat sonra Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş'ı (6) kurtardı.

Malatya'da depremden yaklaşık 42 saat sonra enkazdan 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Uğur (36) ve Sebahat Sarıbaş (60), depremden yaklaşık 42 saat sonra ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'dan Malatya'ya giden Polis Arama Kurtarma ekibi, depremden 43 saat sonra 2 kişiyi enkazdan çıkardı.

Bursa'nın Karacabey Belediyesine bağlı gönüllü arama kurtarma ve askeri personelin de bulunduğu ekipler, Malatya'da enkaz altında kalan kadını 44 saat sonra kurtardı.

AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, Göktuğ Sokak'ta yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Birgül Aranır'ı yaralı çıkardı.

- Adıyaman

Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında görevlendirilen belediye arama kurtarma ekipleri, Siratut Mahallesi'ndeki bir enkazdan ilk olarak depremin 41. saatinde 14 yaşındaki Ceren Özsan'ı, yaklaşık 2 saat sonra da 60 yaşındaki babaannesi Kadriye Özsan'ı çıkardı.

Adıyaman'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz'ı 42 saat sonra yaralı kurtardı.

Taşköprü Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazından depremden yaklaşık 44 saat sonra 9 saatlik çalışmayla Rukiye Kaçmaz'ı sağ çıkardı.

Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadını askerler kurtardı.

Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan ekiplerin çalışmasıyla 45 saat sonra 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Taşköprü Belediyesinden Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi depremden 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ çıkardı.

Besni ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan baba ve oğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 54 saat sonra kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesinden Besni'ye giden 4 kişilik itfaiye ekibi, ilçe merkezinde yıkılan binanın enkazında yaklaşık 57 saat sonra 5 saatlik çalışmayla Hatice Metin'i sağ çıkardı.

Gölbaşı ilçesinde Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.

Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi 2500 1. Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından dayısına telefonla ulaşan 27 yaşındaki Erkan Adalı'yı, Devlet Hava Meydan İşletmesi Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri depremden 57 saat sonra enkazdan çıkardı.

Adıyaman kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri, 36 yaşındaki Selahattin Kaya’yı depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırdı.

Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaz altında kalan 68 yaşındaki Hayrettin Özdil'i depremden 60 saat sonra, 7 saatlik uğraşın andından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da bir kişi, depremden 60 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina enkazından ses duyan ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından 25 yaşındaki Esra Özen'e yaralı ulaştı.

- Şanlıurfa

Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerce 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a 47 saat sonra ulaşıldı.

Birecik'te yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, enkazdan depremden 52 saat sonra Serhat Kaya'yı yaralı kurtardı.

Mardin'den giden AFAD, itfaiye, UMKE ve İHH ekipleri ile İzcilik Federasyonu Mardin gönüllüleri de destek veriyor. Ekiplerce, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından 60 yaşındaki Müslüm ve 27 yaşındaki oğlu Serhat Kaya yaralı kurtarıldı. Enkazdan 56 saat sonra yaralı çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

- Gaziantep

Merkez Şehitkamil ilçesinde ortam dinlemesiyle Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın enkazında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Nurdağı ilçesinde çalışma yürüten Rize AFAD ekibi depremde yıkılan apartmanların enkazından biri çocuk 10 kişiyi kurtardı.

- Osmaniye

Raufbey Mahallesi'nde çöken Metin Tamer Sitesi'ndeki 10 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma köpeğinden de faydalanan ekipler Ümit Kırcalı'yı 44 saat sonra yaralı kurtardı.

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