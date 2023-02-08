Alaçam'dan deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesinden bölgeye yardım tırı gönderildi.

Alaçam'da başlatılan yardım kampanyasına destek veren vatandaşlar, malzemelerini Alaçam Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma Vakfı ile Karayolları Kolin Fatih Ortaokuluna getirdi.

Acil ihtiyaçlara yönelik toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, depremzedelere ulaştırılmak üzere afet bölgesine uğurlandı.

Vatandaşların deprem bölgesine ulaştırılması için yardım malzemeleri getirmeye devam ettiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.