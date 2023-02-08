Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 65 saat sonra kurtarıldı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne ve kızı 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'dan bölgeye giden 12 kişilik Canik Belediyesi arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yıkılan binanın enkazında bulunan anne Sevim ve kızını cep telefonundan görüntülü arayarak tam olarak yerlerini sordu. Ekipler, enkazda yerlerinin tespit edilmesinin ardından 65 saat sonra anne ile kızını kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.





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