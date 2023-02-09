Salıpazarı'nda kar nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle jandarma, araçlarda zincir kontrolü yapıyor.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle kırsal mahallelere giden araçları durdurup tekerlerinde zincir bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Ekipler zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar yağışından dolayı araçlarda kar lastiği olsa dahi zincirsiz yola çıkılmasına müsaade edilmeyeceği, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.





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