Havza Belediyesince deprem bölgesine yakacak dolu 3 kamyon gönderildi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Havza Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere yakacak bulunan 3 kamyon gönderdi.

Deprem bölgesine yardım için çalışmalarını sürdüren Havza Belediyesi, çalışmalara yardımcı olabilmeleri için sürücüleriyle 3 kamyonu Elbistan'a gönderdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapacak kamyonlarla yakacak odun da gönderildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, günün birliktelik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, "Tüm kaygımız, ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Birlik ve dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. İlk etapta 18 personelimizi deprem bölgemize gönderdik. Şimdi de yakacak yüklü 3 kamyonumuz yola çıktı. Allah yollarını açık etsin." dedi.





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