Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ali Çelik idaresindeki 55 ABR 009 plakalı kamyon, Büyük Cami Mahallesi Cami Kebir Caddesi'nde Abdullah Deniz'in (20) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.





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