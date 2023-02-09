Samsun ve çevre illerde 866 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

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SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde kar yağışı nedeniyle kapanan 866 köy ve mahalle yolu, ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 55 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri öncelikle 112 Acil Servis ekiplerinden, sonra YEDAŞ ve vatandaştan gelen talepleri değerlendirerek ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelede 313 personel, 183 araçla görev yapıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erbaa'da 10, Reşadiye'de 10, Niksar'da 5, Başçiftlik'te 4, Almus'ta 2 olmak üzere toplam 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 150 personel ve 80 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da 488, Sinop'ta 231, Amasya'da 61 köy yolunu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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