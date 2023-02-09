Havza'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Havza ilçesinde, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile esnaf odalarının ortak başlattığı yardım kampanyası kapsamında temin edilen 3 iş makinesi ve yardım malzemelerin yüklendiği tırlar deprem bölgesine gönderildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Ziraat Odası, Havza Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Havza Madeni İşler Odası, Havza Kahveciler Odası ve Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası tarafından yardım kampanyası düzenlendi.

Kevser Parkı karşısında kurulan kabul merkezi ile Havzalı esnafların katkıları ile toplanan 20 bin ekmek, su ve gıda dolu 1 tır Elbistan'a, un yüklü 3 tır Malatya, Niğde ve Gaziantep'e, enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacı ile 2 lastikli loder ile 3 adet ekskavatör ve 3 bin litre yedek yakıtları ile birlikte Elbistan ve Nizip bölgelerine gönderildi.

Un yüklü 3 tırın Malatya, Niğde ve Gaziantep'e anlaşmalı ekmek fırınlarına gönderildiği ve halka buralardan ücretsiz ekmek dağıtılacağı belirtildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, "Ülke çapında yaralarımızı sarmak için sivil toplum örgütleri olarak tüm oda başkanlarımızın katılımı ile başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunan Havzalı esnafımız ve halkımıza teşekkür ederim." dedi.

Genç Kızılay'ın yardımlarıyla yüklenen tırlar ve araçlar okunan dua ile deprem bölgesine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.