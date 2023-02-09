Havza'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinden deprem bölgesine yardım gönderiliyor.

Düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirilen ve görevliler tarafından kolilenen 1 tır ihtiyaç malzemesi ile 1 tır yakacak hazırlandı.



Bunların yanı sıra yardım dağıtmak amacıyla kullanılacak gönüllülere ait 7 kamyonet ve 1 minibüse yüklenen malzemeler, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Elbistan'a gönderilen araçlar, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve gönüllülerce yolcu edildi.

Özdemir, "Büyük birliktelik ve gayretle yardım çalışmalarına ağırlık verdik. Bugüne kadar 11 tır yardım malzememizi Elbistan'a gönderdik. Yardımlar geldikçe sevkiyatımız devam edecek." dedi.





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