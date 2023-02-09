Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ulaşıma kapanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kapalı kırsal mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





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