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Kahramanmaraş'ta 70 saat sonra enkazdan baba ve iki oğlu kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ta 70 saat sonra enkazdan baba ve iki oğlu kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Samsun'dan giden itfaiye ekibi, depremden 70 saat sonra bir binanın enkazından 3 kişiyi sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 3 itfaiye aracı ve 25 personelden oluşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde 70 saattir enkaz altında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Ali ve oğulları 22 yaşındaki İbrahim Ali ile 15 yaşındaki Muhammet Ali'yi 8 saatlik çalışmanın ardından sağ kurtardı.

Baba ve 2 oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde üç günde 2'si bebek toplam 14 kişiyi enkazdan kurtardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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