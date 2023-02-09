Samsun'da deprem bölgesine yardım

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardım gönderiliyor.

Düzenlenen yardım kampanyası kapsamında görevliler tarafından kolilenen ihtiyaç malzemesi ile yakacaklar, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Tıra yüklenen malzemeler, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, AA muhabirine, Kızılayın halkıyla, destekçileriyle, bağışçılarıyla beraber var olduğunu söyledi.

Vatandaşların depremzedelere yardıma koştuğunu vurgulayan Muştu, "Bir tırı doldurabilir miyiz?' diye düşünürken üç tır talep ettik. Farklı yerlerden nakliye şirketleri, gümrük şirketleri, limana gelen şirketler tırını buraya gönderiyor. Valilik, gümrük müdürlüğü koordinasyonunda inşallah bu tırı doldurup gönderiyoruz. Peşine bir tır daha gelecek. Üç tır daha gelse malzememiz var. Bu durumu duygularla sözlerle ifade etmek çok zor, teşekkürler Samsun, teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.





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