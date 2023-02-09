Kavak'tan deprem bölgesine 15. tır uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, depremden etkilenenler için ilçeden bugüne kadar 15 tır yardım gönderildiğini bildirdi.

Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15. yardım malzemesi yüklenen tırın deprem bölgesine uğurlandığını söyledi.

Bundan önce deprem bölgesine 14 tır su, temel gıda ve hijyen malzemeleri gönderdiklerini belirten Atar, "Araçlarımızın gönderilen yerlere ulaştıklarını ve malzemelerin dağıtıldığını öğrendik. 15. tıra ise su, giyim eşyası, halı, battaniye, odun ve kömür sobası, ısıtıcı gibi malzemeler yükledik. Elbistan'a ulaşması için dualarla uğurladık." dedi.

Atar, yardım toplama kampanyasının Yaşar Doğu Spor Salonu'nda devam ettiğini kaydetti.





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