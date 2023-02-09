Samsun ilçelerinden afet bölgelerine yardım sürüyor

SAMSUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde depremin vurduğu illere yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Gelen yardımlar arsında bir kız çocuğunun hediye ettiği bebeğin üzerinde "Arkadaşım, benim adım Hacer Mina Arslan. Oyuncaklarımı seninle paylaşıyorum. Korkma, bu günler geçecek. Sen oyuncaklara sarıl. Onlar seni ısıtır. Sizi çok seviyorum." notu duygulandırdı.

Bafra Belediyesi yardım noktalarında toplanarak bölgeye gönderilen tır sayısı ise 10 oldu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, asrın felaketine depremin ilk saatlerinden bu yana tüm Türkiye’de olduğu gibi Bafra'da da vatandaşların kayıtsız kalmadığını dile getirerek, "Yüzlerce kilometre uzaklıktaki şehirlere yardım ulaştırmak için köylerden, şehirlerden yatağı döşeği omuzlayan, giysi, gıda malzemelerini yanına alan her yaştan hemşehrimiz seferber olmuş durumda. Kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın, bu kara günleri de hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

- Ayvacık'tan afet bölgesine 4 tır yakacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilmek üzere 4 kamyon yakacak odun Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık Kaymakamlığı aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.





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