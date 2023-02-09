Havza Belediyesince deprem bölgesine çöp kamyonu ve cenaze nakil aracı gönderildi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Havza Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere 4 personel ile 1 çöp kamyonu ve 1 cenaze nakil aracı gönderdi.

Deprem bölgesine yardım için çalışmalarını sürdüren Havza Belediyesi, çalışmalara yardımcı olabilmeleri için sürücüleriyle çöp kamyonu ve cenaze nakil aracını Elbistan'a gönderdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bölgeden gelen taleplere göre araç ve personel gönderdiklerini belirterek, "Tüm kaygımız, ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Birlik ve dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. İlk etapta 18 personelimizi ile 3 kamyonu deprem bölgemize gönderdik. Şimdi de 4 personel ile çöp kamyonu ve cenaze nakil aracımız yola çıktı. Allah yollarını açık etsin." dedi.





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