Samsun ve Kastamonu'dan deprem bölgesine destekler sürüyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun ve Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar yapılmaya devam ediliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden doktor, hemşire ve sağlık personeli ile teknik personelden oluşan 100 kişilik ekip deprem bölgesine gitti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, 10 ili etkileyen depremin ardından üniversite personeline ait 5 arazi aracını deprem bölgesine gönderdiklerini belirtti.

Araçlarla arama kurtarma ekipleri ile yardımların aktarılmasına hizmet edildiğini anlatan Ünal, "Doktor, hemşire ve sağlık personeli ile teknik personelden oluşan 100 kişilik ekip, deprem bölgesinde görev alacak. Özellikle öğrencilerimizin sağlık durumları, ihtiyaçları tespit edilerek yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede depremden etkilenen OMÜ öğrencileriyle ilgili de çalışma başlattıklarını vurgulayan Ünal, "Depremden etkilenen öğrencilerimize ulaşmak ve ihtiyaçlarını gidermek için kriz masası kurduk. Bu kapsamda 2 bin 560 öğrenciye ulaşıldı. Durumlarını öğreniyoruz. Sonrasında aileleriyle Samsun'a gelmelerini sağlayacağız. Samsun Valiliğiyle koordineli şekilde belirlenen noktalarda konaklamalarını ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışma sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı"na vatandaşlar, afet bölgesine gönderilmek üzere insani yardım malzemeleri getirmeye devam ediyor.

Toplanan yardımların depolarda ayrıştırıldığı sırada iki lise öğrencisinin depremzedelere hitaben yazdığı, "Gözlerimize uyku girmiyor" notu da duygulandırdı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında yardım malzemeleri tırlarla afet bölgesine ulaştırılıyor. Samsun'dan insani yardım malzemesi taşıyan 14 yardım tırı ve 4 kamyon afet bölgesine gönderildi. Son olarak da yardım malzemeleri bulunan 8 tır yola çıkacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını vurgulayarak, "Acımız çok büyük. Şimdi dayanışma vakti. El birliğiyle hazırladığımız yardım tırlarını her gün depremzedelerimize gönderiyoruz." dedi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden de yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Tırlara kuru gıda başta olmak üzere ekmek, su, soba, odun, kömür, katalitik ısıtıcı, atkı, bere, çorap, eldiven, içlik ve iç çamaşırı, kışlık kıyafet, hasta bezi, bebek bezi, bebek maması, pil gibi malzemeler yüklendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere vatandaşların desteğiyle gelen yardım malzemelerini gönüllülerle çalışarak tırlara yüklediklerini belirterek, "Beşinci yardım tırımızı yolcu ettik. Deprem bölgesinden gelen talebe göre ihtiyaç listemiz günlük olarak değişmektedir." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından da 5 tır ve 6 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine uğurlandı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediye olarak deprem bölgesine su, gıda, giysi, elektronik eşya, ısınma ve barınma yardımı gönderdiklerini söyledi.

Yardımların kurumlar üzerinden yapılması çağrısında bulunan Vidinlioğlu, "Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye yardım göndermeye devam ediyoruz. Yardımları belediyemiz ve valiliğimiz üzerinden göndermeye çalışın. Çok geniş bir alan ve onun için gönderdiklerimizin mutlaka AFAD koordinesinde bölgeye ulaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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