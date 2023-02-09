Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Terme'de defnedildi

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Yüksel (50) ve oğlu Raşit Yüksel'in (27) cenazesi, memleketleri Terme'de toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta depremde göçük altında kalan ve cansız bedenlerine ulaşılan Ayşe Yüksel ile oğlu Raşit Yüksel'in cenazeleri Samsun'a getirildi.
Çarşamba Çay Mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlunun cenazeleri, Terme ilçesi Dibekli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Ayşe ve oğlu Raşit Yüksel'in yakınları ile Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve vatandaşlar katıldı.
Depremde baba Mustafa Yüksel'in ise depremden yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.