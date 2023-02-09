Alaçam'dan deprem bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Depremlerin ardından Samsun Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası Alaçam ilçesinde de sürüyor.

İlçede Alaçam Gençlik Merkezinden bir kamyon, Alaçam Belediyesi tarafından bir kamyon, Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı tarafından bir tır insani yardım malzemesi hazırlandı.

Gençlik Merkezi ve Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu'na getirilen giyim, gıda gibi malzemeler de Alaçam Belediyesi tarafından afet bölgelerine gönderildi.





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