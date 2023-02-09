Asrın felaketinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Asrın felaketinin yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye ve Adana'da çeşitli kurum ve kuruluşların görevlileri ile gönüllülerden oluşan 113 bin 318 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli deprem bölgesinde görev yapıyor.

Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanlar ise tüm Türkiye'de sevinç yaşatıyor.



- Hatay

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı'nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı'yı 68 saat sonra kurtardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 68 saat sonra Duha isimli 6 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkarırken, "Kendi geliyor. Maşallah. Gel Duha.' sözleriyle moral vermeye çalıştı. Alkışlarla enkazdan çıkarılan çocuğu görevliler, "Aferin sana." diyerek karşıladı. Görevlinin "Bir yerin acıyor mu?" sorusuna Duha, "Hayır" karşılığını verdi.

Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında çalışma yürüten Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekip, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.

Antakya ilçesinde bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle 2'si çocuk 6 kişiyi depremden 72 saat sonra kurtardı.

Erzurum Arama ve Kurtarma Timi, diğer ekiplerle ses aldıkları Antakya ilçesinin Ekinci Mahallesi'ndeki 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi'nin enkazında uzun uğraşlar sonucu 9 yaşındaki Ege Yılmaz'ı 72 saat sonra demir ve beton yığınlarının arasından çıkardı.

AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uyruklu anne Vefa Aburas'a ulaştı. Ekipler, anne Aburas'ın ardından çocukları Zehra (12), Ahmet (9) ve Vasim'i (6), daha sonra eşi Hasan'ı 80 saat sonra enkazdan kurtardı.

ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekipler, Kışlasaray Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından isminin "Nida" olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunu depremden yaklaşık 80 saat sonra sağ olarak çıkardı. Ekipler, enkaz altından çıkardıkları kız çocuğunu, "Hoş geldin Nida" diyerek karşıladı.

Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Enkazda seslerin geldiği bölümde yoğunlaşarak depremden 80 saat sonra 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal'i çıkarmayı başaran ekipler, ailenin diğer üyelerine de ulaşmak için çalışmasını sürdürdü. Ekipler, ilk depremden 82 saat sonra anne Aya ve 3 yaşındaki çocuğu Rami'yi kurtardı.

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazdaki anne, baba ve üç erkek çocuğuna depremden yaklaşık 82 saat sonra ulaştı.

Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

Hatay'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir apartmanın enkazından Fatma ismindeki Suriye uyruklu kıza ulaşarak 84 saat sonra çıkarmayı başardı.

Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi Karabay Apartmanı'nda ekipler, 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'a 86. saatte ulaştı.

- Kahramanmaraş

Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.

Sincan Belediyesi arama kurtarma ekibi, Şazibey Mahallesi'nde 7 katlı binanın enkazından 67 saat sonra anne Sevim ve kızı Melisa'yı sağ çıkardı.

Samsun'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 3 itfaiye aracı ve 25 personelden oluşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde 70 saattir enkaz altında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Ali ve oğulları 22 yaşındaki İbrahim Ali ile 15 yaşındaki Muhammet Ali'yi 8 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri, Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a 73 saat sonra ulaştı.

Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Muhammed Emin Berk'e 80 saat sonra ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko'yu depremin 81'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı.

Trabzon Caddesi'nde Karabük ve Ankara itfaiyesi ekipleri, makineler yardımıyla ulaştıkları kadın ile 1,5 yaşındaki bebeğini yaklaşık 82 saat sonra kurtarmayı başardı.

Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir bina enkazında depremden yaklaşık 84 saat sonra 15 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşında Muhammed İbrahim kardeşlere ulaştı.

Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler, depremden 84 saat sonra asansör kabininde baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'yı (9) sağ çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Ali Sezai Efendi Caddesi'ndeki Doğru Apartmanı'nın enkazında kalan 24 yaşındaki Ali Şavi ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 85 saat sonra kurtarıldı.

- Adıyaman

Siratut Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 7 yaşındaki Elif Ada'yı enkaz altından 65 saat sonra kurtardı.

İHH Arama Kurtarma ekibi, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarındaki bina enkazında kalan, aynı aileden 4 kişi, 65 saat sonra çıkarıldı.

Sakarya Caddesi Demir Apartmanı'nı tarayan ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza'yı depremden yaklaşık 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

Tunceli AFAD ve MUDAK ekipleri, Sakarya Caddesi'ndeki Demir Apartmanı'nın enkazında Emine (6) ve Feyza Atçeken'in (8) kardeşlerin olduğunu fark etti. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerce bulundukları yerden 67 saat sonra kurtarılan Atçeken kardeşler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Birlik Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma timinin yaptığı çalışmada, 38 yaşındaki Fatma Tabakçı 84 saat sonra kurtarıldı.

- Gaziantep

Rize AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 63 saat sonra Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğuna sağ ulaştı.

AFAD, TÜRK-İŞ gönüllüleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul arama kurtarma ekipleri ile JAK timleri, Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazından 21 yaşındaki Zeliha Polat'ı 64 saat sonra kurtardı.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından depremden 76 saat sonra iki kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

- Malatya

AFAD koordinasyonunda yıkılan Efruz Sitesi'ne yönlendirilen arama kurtarma ekibi, enkaz altından 24 yaşındaki 3 aylık hamile Rama Şeyh ve 50 yaşındaki kayınvalidesi Fetva Şeyh'i 70 saat sonra yaralı kurtardı.

Malatya'da yıkılan binanın enkazından kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası 50 yaşındaki Neziha Özbay da 85 saat sonra kurtarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri, Furkan ve Doğukan Özbay kardeşleri de kedileriyle birlikte enkazdan çıkarmıştı.

Malatya'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki çocuk, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 85 saat sonra kurtarıldı.

Ordu'dan Malatya'ya giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında 85 saat sonra 15 yaşındaki Nalan Kılıç'ı kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

- Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa

Diyarbakır'da ekiplerce yürütülen çalışmalarda Yazgül Çaçan, depremden 72 saat sonra, 8 yaşındaki Beşir Yıldız 81 saat sonra, 13 yaşındaki Yasmin İçli ise 79 saat sonra kurtarıldı.

Adana'da AFAD ve UMKE ekipleri, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazından 75 saat sonra bir kadını kurtardı.

Osmaniye'de Raufbey Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından 88. saatte çıkarılan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

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