"Asrın felaketi"ni yaşayan bölgeye Kavak'tan "Yettim gardaşım" sloganıyla destek

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki Anadolu'daki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kavak'ta yardım kampanlası düzenlendi.



Samsun Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği, "Yettim gardaşım çok geçmiş olsun" sloganıyla destek için harekete geçti.

Birlik başkanı Salih Çelik, AA muhabirine, imkanı olan her vatandaşın deprem bölgesine destek vermesini istedi.

Kendilerinin de aralarında yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Çelik, "Biz Anadolu insanıyız. Nerede bir mağdur, nerede darda, zorda olan varsa, 'Yetişin' diye bir ses duyduğumuzda bağıra bağıra yürekten biz de sesleniriz. Deprem bölgesindekiler bizim kardeşlerimiz. Afet bizlerin başına da gelebilirdi. Bugün birlik, birleşme günü." dedi.



Kampanya kapsamında su, gıda, çocuk maması, çocuk bezi, hijyen, temizlik, giyim, battaniye gibi yardım malzemelerini bir tır ile Elbistan'a götüreceklerini belirten Çelik, kendisinin de aynı tırla bölgeye gideceğini kaydetti.





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