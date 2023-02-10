"Asrın felaketi" bölgesine Kavak'tan 10 bin kişilik sıcak yemek

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem bölgesine Kavak'tan 10 bin kişilik sıcak yemek gönderildiği bildirildi.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye 15 tır yardım ulaştırıldığını söyledi.



Elbistan'a bir kamyonla 10 bin kişilik sıcak yemek de gönderildiğini belirten Atar, "Samsun Valiliği koordinasyonunda başlattığımız yardım kampanyasında topladığımız yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık. Depremzede vatandaşlarımızın yemek durumunu dikkate alarak öğretmenevi yemekhanesinde hazırlattığımız 10 bin kişilik sıcak yemeği de deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Atar, çeşitli malzeme yardımı ve sıcak yemek gönderme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.





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