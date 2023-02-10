"Asrın felaketi"ni yaşayan bölgeye Samsun Of Çaykara Derneğinden yardım

SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerin ardından Samsun Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden bölge için yardım çalışması gerçekleştirildi.



Depremin yaşandığı ilk günden itibaren kadın ve gençlik kolları ile çalışmalarına başlayan Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, topladığı yardım malzemelerini Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştırdı.



Ayrıca Atakum Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi'nde bulunan gastronomi atölyesini kullanarak kadın kollarının ürettiği kuru pastalar da hem deprem bölgesine hem de depremzedeleri Samsun'da misafir eden otele verilerek yaralar sarılmaya çalışılıyor.



Dernek başkanı Osman Nuri Sarı, depremin yaşandığı ilk günden itibaren koordine olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.



Öncelikle üyeleriyle irtibata geçip deprem bölgesinin acil ihtiyaçları olan bebek ürünleri, kadın hijyen malzemeleri, ısınma araçları, battaniye, kazak ,mont, ayakkabı ve kahvaltılıktan oluşan yardım araçlarını Elbistan ilçesine gönderdiklerini belirten Sarı, "Ayrıca kadın kollarımız, yaklaşık 1 ton un ile gece gündüz çalışarak hem depremzedelerimize hem de o bölgede çalışan işçilerimize kuru pasta imal ederek ulaştırdı. Kuru pastaların bir bölümünü de burada misafir edilen depremzedelerimize ikram ettik. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.



Sarı, yardım yapmak isteyen çok fazla üyeleri bulunduğunu, yakında ikinci yardım araçlarını da yola çıkaracaklarına işaret ederek, çalışmalarında kendilerine destek veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bakiye Can Usta, iş insanları Durmuş Akgün ve Asım Azal, kadın kollarını organize eden Fatma Çelik ve Elvan Hacıbektaşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Adil Saral ve Ali Kemal Şahin ile tüm üyelerine teşekkür etti.







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