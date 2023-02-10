Yakakent'te muhtar, bir aylık maaşını "Asrın felaketi"ni yaşayanlara bağışladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde bir muhtar, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenler için bir aylık maaşını bağışladı.

Asmapınar Mahallesi Muhtarı Sadık Okur, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir aylık maaşını bağışlama kararı aldı.



Maaşını depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere AFAD'a bağışlayan Okur, "Depremde zarar gören kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bu zor günlerde tek yürek olmamız gerekiyor. Herkese bağışta bulunma çağrısında bulunuyorum." dedi.





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