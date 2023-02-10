Samsun ve çevre illerde 476 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

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SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde kar yağışı nedeniyle kapanan 476 köy ve mahalle yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 15 kırsal mahalle yolu, Sinop'ta 127 köy yolu, Tokat'ta da 6 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.





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