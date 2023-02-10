"Asrın felaketi" bölgesine Salıpazarı'ndan 200 ton yakacak yardımı

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Samsun'un Salıpazarı ilçesinden yardım yapıldı.

Salıpazarı Belediyesince yapılan anonslarla deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak yardımı toplanacağı duyuruldu. Gönüllüler, belediye, polis, jandarma ve eğitimciler el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.

Hayırseverlerin toplama merkezine çuvallarla getirdikleri yaklaşık 200 ton odun, tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bundan önce 6 yardım tırımızı Elbistan'a gönderdik. Bugün de bölgede yakacak ve ısınma ihtiyacı olduğunu vatandaşlarımıza duyurduk. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede tonlarca odunu elbirliği ile hazır hale getirdik." dedi.





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