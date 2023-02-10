Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki çift yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Mehmet Demirci (50) idaresindeki 34 ZL 9176 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Bafra girişinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan eşi Nazmiye Demirci (43), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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