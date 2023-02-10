Depremde hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Güvenç'in cenazesi Samsun'da defnedildi

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren 23 yaşındaki Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan Güvenç, Hatay merkezinde ikamet ettiği binanın depremde yıkılması üzerine enkaz altında kaldı. Depremin ardından Hatay'a giden baba Mustafa ve anne Nermin Güvenç, kurtarma çalışmalarına eşlik etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güvenç'in cansız bedenine depremin dördüncü gününde ulaşıldı.

Askeri ambulansla Samsun'un Havza ilçesine getirilen Güvenç'in naaşı, Memduhiye Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Kevser Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güvenç'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Güvenç'in tabutuna, çocukluğundan beri giydiği 77 numaralı Havza Belediyespor forması ve atkısı konuldu.

Cenazeye Güvenç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından Deniz İkmal Albay Tuncay Bakırcıoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile vatandaşlar katıldı.





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