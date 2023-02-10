Samsunlu 5 yaşındaki Ömer harçlığıyla aldığı çikolataları deprem bölgesine gönderdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Tarık Bolat, harçlıklarıyla aldığı çikolata ve bisküvileri "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgedeki akranlarına gönderdi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde deprem bölgesine gönderilmek üzere gıda ve insani yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Ömer Tarık Bolat da biriktirdiği para ile deprem bölgesindeki akranları için çikolata ve bisküvi alarak bölgeye gönderilmek üzere görevlilere teslim etti.

Küçük Ömer'in davranışı vatandaşlarca takdirle karşılandı. İlgili personel, Ömer'in yardım yaptığı anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



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