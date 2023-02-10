Samsun'da "asrın felaketi"nden etkilenenlere iletişim hattı desteği

SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere yönelik yardım faaliyetleri süren Samsun'da depremzedelere iletişim hattı desteği de sağlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Pazarcık ile Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası ülke genelinde seferberlik başlatıldığı vurgulandı.

Depremin ilk anından itibaren afet bölgesine iş makineleri, jeneratörler, yakıt tankeri, temiz içme suyu tankeri gibi 192 araç ve 360 personelinin gönderildiği belirtilen açıklamada, afet bölgesindeki altyapı çalışmalarına da destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yardım çalışmalarına işaret ederek, "Araçlarımızla, iş makinelerimizle, teknik ve yardım personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle afet bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz. Allah'ım bir daha böylesi acılar yaşatmasın. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

- Depremzedeler için iletişim hattı kuruldu

Depremin ardından Samsun'a gelen depremzedelere hizmet için "Samsun Depremzede İletişim Hattı" oluşturuldu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yazılı açıklamasında, hattın depremzedelere destek amaçlı kurulduğuna dikkati çekerek, "Ülke olarak belki de dünya tarihinde görülen en büyük depremlerden, yıkımlardan biriyle karşı karşıya kaldık. 10 ilimizi etkileyen bu acı olay sonrası binlerce vatandaşımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız da yaşadığı şehirleri terk ederek başka şehirlere gitmeye başladı." ifadesini kullandı.

Samsun'a da depremzedelerin getirildiğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda bu vatandaşlarımızı ailemizin bir ferdi gibi karşılayarak, onlara depremin acısını bir nebze unutturmak için çalışmalar planlıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde bugün itibarıyla deprem mağduru vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ve hızlı şekilde ulaşması ve gerekli durumlarda psikososyal destek almaları için 0 362 311 25 21 / 22 No'lu Samsun Depremzede İletişim Hattı'nı kurduk. Deprem mağduru vatandaşlarımız, hem sağlık hem de psikolojik destek noktasında ekiplerimizden destek talep edebilecek."



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