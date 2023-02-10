Tekstil firması, "Asrın felaketi" bölgesindeki depremzedeler için üretim yapıyor

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Samsun'un Vezirköprü ilçesinde giyim ürünleri imalatı yapan bir firma, depremzedelere yardım için üretim yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evlerinden uzak kalan depremzedeler için üretim yapan tekstil firması, 250 kışlık giysinin üretimini tamamladı.

Paketleme işlemlerini de tamamlayan tekstil çalışanları depremzedelere gönderilmek üzere ürünleri sevkiyata hazır hale getirdi.

Firma sahipleri Ali ve Aslan Polat, yaptıkları üretimle depremzedelere soğuk kış günlerinde bir nebze olsun destek sağlamak istediklerini ifade etti.





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