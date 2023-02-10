Samsun ve Tokat'ta kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun ve Tokat'ta kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.



Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda eğitim alan kursiyer, usta öğretici ve gönüllü kadınlar, depremzedelerin soğuk hava şartlarından korunmaları için ihtiyaç duydukları kışlık kıyafet, battaniye, pijama takımı dikiyor. Hazırlanan battaniye ve giysiler paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Canikli kadınlar tarafından el birliğiyle hazır hale getirilen ürünler, Canik Belediyesi tarafından AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine yardım tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor.

- Tokat

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer ve usta öğreticiler, depremzedeler için battaniye, kışlık giysi ve eşofman dikiyor.

Usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedelere yardım çağrısına duyarlı davranarak iki günde 472 bere, 49 eşofman, 3 hırka, 9 battaniye, 258 atkıdan oluşan kışlık kıyafetleri hazırladı.

Ürünler depremzedelere ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Kaymakam Murathan Cebeci, kursiyerlere duyarlı davranışları için teşekkür etti.

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