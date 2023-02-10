Samsun'da dev dalgaların sahile sürüklediği taş ve kaya parçaları temizlendi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgaların sahile sürüklediği kaya parçaları ve taşlar, belediye ekiplerince temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birkaç gündür Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5-6 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Dalgalar özellikle Adnan Menderes Bulvarı, Batıpark, Liman bölgesi ve Doğupark sahilinde kaya parçaları ve kum yığılmasına sebep oldu. Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince iş makineleri desteğiyle temizlik çalışmaları yürütüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin bir taraftan iş makineleriyle kaya parçalarını temizlerken, bir taraftan da kırılan yerlerde onarım çalışması yaptığını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.