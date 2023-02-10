GÜNCELLEME - Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 96 saatten sonra 62 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde enkaz altından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye'ye sevinç yaşatıyor.

AA muhabirinin saat 17.00 itibarıyla yayınlanan haberlerden derlediği bilgiye göre, ilk depremin ardından geçen 96-108. saatler arasında 62 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut, 96'ncı saatte kurtarılarak "hayata ikinci imza"sını attı. Korkut, yıkımın yaşandığı kentte Şehitkamil ilçesi Gölgeler Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine yürütülen çalışmalarda ekipler, 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra sağ çıkardı. Kurtarma ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş'ta Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yapılan çalışmada, 26 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Karuş ile iletişim kuruldu. Genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan 96 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Alper Saçma'yı depremden yaklaşık 96 saat sonra kurtardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Tevfik Temelli Caddesi'nde çöken Kilis Apartmanı'nın enkazından Semra Fırat (55), 96 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı. İtfaiye erleri, çalışma sonucu depremzede Hüseyin'i 98 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Hatay Merkez Odabaşı Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yıkılan 6 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, depremden 98 saat sonra enkazdan 16 yaşındaki bir kızı yaralı olarak çıkardı.

- 100 saat sonra kurtarıldılar

Adıyaman'da enkaz altındaki bir kadına 100 saat sonra sağ ulaşıldı. Duygusal diyalogların yaşandığı kurtarmada ekipler, "ana" diye hitap ettikleri ve adının "Hanım" olduğunu belirten kadına ilk sağlık müdahalesini yaparken moral vermek için "Sen bize içli köfte yapacak mısın?" diye sordu. Kadın da ekiplere, "Yaparım inşallah." yanıtını verdi.

Gaziantep'te, Rize AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde yıkılan Kurtuluş Apartmanı'nın enkazından uzun uğraşlar sonucunda bir kadını, depremden 100 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Kahramanmaraş Karapınar Mahallesi'ndeki Gözde Sitesi'nin enkazında 8 metrelik dehliz açılarak 32 yaşındaki bir kadın depremin 100. saatinde kurtarıldı. Kadına ulaşıldığı anın görüntülerinde ekip üyesinin, yaralıya "Buradayız, geldik. Çıkaracağız Allah'ın izniyle az daha dayan. 4 gündür buradasın, 1 saat daha dayan. Geldik. Az kaldı." şeklinde seslenmesi yer alıyor.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde 101. saatte ekipler, enkazda 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı. Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki ekipler, sismik ses dinlemeyle hayat belirtisi alınmasının ardından enkazda uzun koridor açarak 15 yaşındaki Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarma sırasında Ayfer, dondurmayı özlediğini ve şarkıcı Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinlemek istediğini söyledi.

Bilincini açık tutmak için çocukla sürekli konuşarak sorular soran itfaiye ekipleri, genç kıza cep telefonundan açtıkları "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinletti ve konuşarak 10 saat süren kurtarmayla enkazdan 99. saatte sağ çıkardı. Ekipler, ardından Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'yı aynı enkazda depremden 101. saatte sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Reşit Gümüşer İlkokulu yanındaki apartmanın enkazında çalışma yapan ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Zişan Kaya'yı depremin 101'inci saatinde kurtardı.

Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde altı katlı apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu İhlas Ayaz ile oğlu Yiğit'i, enkazdan 101 saat sonra sağ çıkarmayı başardı. Anne ve oğlu sağlık ekiplerine teslim edilirken çalışmaları izleyen baba, ailesini kurtaran Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibine sarılarak teşekkür etti.

Hatay’ın Armutlu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti. Baba oğul, ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan Yaşamkent Sitesi'ndeki binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan ile temas kurdu. Ekiplerin depremden 102 saat sonra enkazdan çıkararak sedyeye aldığı Aslan, hastaneye kaldırıldı.

Rize'den Kahramanmaraş’a giden kurtarma timi, Trabzon Caddesi'ndeki apartmanın enkazından anne Canan ve kızı Melike'yi, depremden 102 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Adıyaman'da Turgut Reis Mahallesi Gürsoy Apartmanı'nın enkazında 10 yaşlarındaki kız çocuğu ile kadın sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Aralarında İspanyolların da bulunduğu ekipler, kız çocuğu ile kadını bulunduğu yerden 102 saat sonra kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Çorum'dan giden ekip, depremin 5. gününde belediye binası yanında yıkılan binanın enkazından depremden 102 saat sonra 12 yaşındaki Yiğit ile 32 yaşındaki annesi Zehra Ceylan'ı kurtarmayı başardı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'ndaki 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti. Ekipler, ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı. Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırıldı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazından 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin'i, 12 saatlik çalışma sonucu 102 saat sonra yaralı olarak çıkardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Kurtarmanın ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra bulundukları yerden kurtarıldı. Kılınç çifti, enkazdan çıkarılıp sedye ile ambulansa götürülürken çevredekilere el salladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekipler, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Zaman Apartmanları B Blok'un enkazında 66 yaşındaki Murat Vural ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Vural, 10 saatlik çalışma sonucu enkazdan 103 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Murat Vural'ın enkazdan çıkarılmasının ardından oğlu Şevket kendisine sarıldı, kızı Nursefa ise "Burdayız baba, korkma" diye seslendi.

Azerbaycan'dan gelen ekipler ve gönüllüler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Özdemir Apartmanı'nın enkazında birinci kat seviyesindeki çalışma sonucu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ayşe Mustafa'yı kurtardı. Depremin 103. saatinde enkazdan çıkarılan Ayşe Mustafa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, Zeynep Ela Parlak isimli 3,5 yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı. Depremin 103. saatinde enkazdan sağ çıkarılan Zeynep Ela Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu. Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını depremden 103 saat sonra bulunduğu yerden aldı. Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Köpeğe ise sağlık ekiplerince serum bağlandı.

Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Barla Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki Ali İbrahim adlı kişi, 103 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

​​​​​​​Adıyaman'da ekipler, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Göçer Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı. Ekipler, yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak'ı 12 saatlik çalışma sonucu depremden 104 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi'nde 4 katlı binanın enkazında Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki kardeşi Muhammet İbrahim'i dün yaralı olarak çıkartan İzmir Bornova Komando Tugayı 2. Taburu'ndan askerler, aynı bölgede arama çalışmaları sırasında yeni ses duydu. Çocukların babası 41 yaşındaki Ali İbrahim'in bulunduğu yeri tespit eden ekipler, arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından İbrahim'i 104 saat sonra yaralı olarak çıkarttı. Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli Uzman Jandarma Murat Şahin'in elini öptü. Bu duruma kayıtsız kalmayan ve duygulanan Şahin, depremzedeye alnından öperek karşılık verdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'ndeki Hazal Apartmanı'nın enkazından, Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki Osman Fırat depremden 104 saat sonra sağ çıkarıldı. Ekiplerin yıkıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin son iki ayetini okudu. Enkazdan yaralı çıkarılan ve kurtarma ekiplerine teşekkür eden Fırat, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmak için bölgeye giden TBMM'den 63 kişilik ekip, Elbistan'da yıkılan binanın enkazından termal kamerayla tespit ettikleri Suriye uyruklu 14 yaşındaki Fatma'yı, 104 saat sonra kurtarmayı başardı. ​​​​​​​

Hatay'ın Antakya ilçesinde ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin 105'inci saatte kurtardı. Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

Adıyaman'da Sakarya Caddesi Çınar Apartmanı'nda ekipler, uzun uğraşlar sonucu 54 yaşındaki Mehmet Ayhan Erdem'i enkazdan 105 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

Gaziantep'in Nizip Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın enkazının altından biri çocuk 2 kişi çıkarıldı. Depremin üzerinden geçen 105 saat sonra ulaşılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Aynı apartmanının enkazından depremin üzerinden geçen 107 saat sonra ulaşılan bir kadın da hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı. AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi. İsmi Yasemin olan kadının 105 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı. Yaralı kadın, alkışlar eşliğinde ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta Onbaşı Osman Caddesi ile 33010. Sokak arasındaki bir binanın enkazında ekipler, 38 yaşındaki "Hüseyin" isimli kişiyi, depremin üzerinden geçen 105'inci saatte kurtardı.

- "Allah'ımıza şükürler olsun canlı" şeklindeki anonsu sevinç yaşattı

Adıyaman'da İl Müftülüğü mevkisindeki Çınar Apartmanı’nın enkazında iş makineleri desteğinde enkaz altına giren ekipler, Ayhan Polat’a ulaştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan 107 saat sonra sağ çıkarılan Polat'a ilk müdahale burada yapıldı. Arama kurtarma ekibinin megafonla "Allah'ımıza şükürler olsun canlı" şeklindeki anonsu üzerine çevredekiler büyük sevinç yaşadı.

- 108 saat sonra kurtarıldılar

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'ndaki 4 katlı Safa Apartmanı'nın enkazından Suriye uyruklu Necip Nanua (31), depremin ardından 108 saat sonra ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki enkazdan ses alan itfaiye ekipleri, anne Neslihan (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz'i (7) 108. saatte sağ çıkardı.

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