Depremzede kadının Samsun'da kucağına aldığı bebeği dedesinin adını taşıyacak

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Samsun'a gelen bir depremzede kadının burada doğan bebeğine, depremde yaşamını yitiren dedesinin adı verildi.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremi Adana'da yaşayan bazı depremzedeler, Çarşamba'da misafir ediliyor.

Adana'dan gelip Çarşamba'daki hastanede doğum yapan kadının bebeğine de depremde kaybettiği dedesinin adı olan "Muhammet Fatih" ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, bebeğin dünyaya gözlerini Çarşamba'da açtığına işaret ederek, "Muhammet Fatih, bugünlerimizde bizlere umut oldu. Bebeğimizin ve annesinin durumu iyi, babası deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Rabb'im bebeğimize uzun, sağlıklı ömür versin." ifadelerini kullandı.

Depremin yaralarını sarmak, daha iyi olmalarını sağlamak adına ekiplerinin depremzedeleri ziyaret ederek psikolojik destek sağladığını aktaran Doğan, "Gönüllü hemşehrilerimizle deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize kalacak yer, gıda ve giyim desteği sağlıyoruz. Depremden etkilenen, Çarşamba'mıza gelen kardeşlerimiz belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimine başvuru yapabilir." açıklamasında bulundu.

Doğan, ilçelerinden bugüne kadar deprem bölgesine gıda malzemeleri, kıyafet, su, ekmek gibi temel gıda malzemelerinin yanı sıra odun, fındık kabuğu gibi ısınmayı kolaylaştıracak 28 tır yardım gönderildiğini, ayrıca belediye personelinden oluşan 50 kişilik ekibin deprem bölgesinde çadır kurma, arama kurtarma çalışmaları ve sıcak yemek ikramında görev aldığını anlattı.

- Çocuklar harçlıklarını deprem bölgesine yardım için veriyor

Çocukların harçlıklarını biriktirerek deprem bölgesine yardım etmek için getirdiklerine dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Kendileri minicik, yürekleri kocaman çocuklarımız okul harçlıklarını biriktirerek depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için bizlere getiriyor. Bir kardeşimiz, 'Harçlığım olarak bu var, umarım yardımı dokunur' notunu iliştirmiş getirdiği kumbarasının yanına. Birçok miniğimiz, oyuncaklarının yanına iliştirdikleri güzel notları ve okul harçlıklarını deprem bölgesine göndermek için getiriyor. Bu milletin mayasında, kanında kardeşlik, dayanışma, bir olma var. Oyuncağını getiren küçük kardeşimizden elindeki battaniyesini sırtlayarak yanımıza gelen yaşlı teyzemize tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun."



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