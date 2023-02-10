Samsun'dan deprem bölgesine yardımların yanı sıra yürek ısıtan mesajlar gitti

SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller için Samsun'un Havza ilçesinde başlatılan kampanyaya gelen yardım paketlerinin içinden duygulandıran notlar çıktı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ne gelen yardımlar ayrıştırılarak paketleniyor. Yardım paketlerinin içinde çocuklar için gönderilen oyuncak kolisine miniklerin yazdığı notlar ise yürekleri ısıttı.

Asya Tuna isimli bir çocuğun getirdiği beslenme çantasının içinden 4 oyuncak ve bir not çıktı. Notta, "Merhaba, ben Asya Tuna. Siz benim kardeşimsiniz. Sizi çok seviyorum. Size dua ediyorum." yazısının olduğu görüldü.

Peluş ayı ve kıyafetlerin yanında bulunan, "Canım benim, kardeşlerimizin kıyafetleri. Bazıları çok az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış. İnşallah beğenirsin, mutlu olursun. Bu zor günler geçecek Allah'ın izniyle. Dualarımız sizinle. Ablan var mı bilmiyoruz ama yoksa bile artık üç ablan var. Sen çok güçlüsün. Umudunu kaybetme." yazılı not da yardım kolileriyle deprem bölgesine gönderildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bundan sonra deprem bölgesine gönderilecek yardım araçlarının, bölgeden gelecek talep doğrultusunda oluşturulacağını kaydetti.



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