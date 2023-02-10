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"Asrın felaketi" bölgesine Yakakent ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği

AA

"Asrın felaketi" bölgesine Yakakent ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği

SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Samsun'un Yakakent ilçesinden soba, ısıtıcı ve odun yardımı gönderildi.

Yakakent Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasına ilçe merkezinden ve mahallelerden yoğun destek geldi . Tasnif edilen yakacak, soba, ısıtıcı ve diğer yardım malzemeleri 2 tır ve 1 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Yardımların toplanmaya devam ettiği Yakakent'ten daha önce de 4 kamyon yardım malzemesi ili 2 kepçe afet bölgesine gönderilmişti.

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