Alaçam'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Samsun'dan yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Alaçam Kaymakamlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan giyecek ve yaşam malzemeleri ile yakacak odunlar 2 tır ve 8 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasının sürdürüldüğü ilçede vatandaşlar, "gün birlik olma günü, bizde varız" diyerek desteklerinin süreceğini belirttiler.

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