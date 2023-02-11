"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 depremzede geldi

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesine 40 depremzedenin geldiği bildirildi.



Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde bütün ihtiyaçları devlet kurumları ve vatandaşlar tarafından karşılanan depremzedeler, 3 farklı noktada açılan evlere yerleştirildi.



Depremzedelerin planlanan süre boyunca kalacakları ve bu süre zarfında ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi.

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