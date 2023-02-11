Deprem bölgesine Ladik'ten yardımlar sürüyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Samsun'un Ladik ilçesinden yapılan yardımlar devam ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Ladik Kaymakamlığı ile Ladik Belediyesinin organizesiyle yardımlar, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda toplanıyor.

Toplanan yardımlar, görevliler, muhtarlar ve gönüllüler tarafından tasnif edilerek tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

İlçedeki su fabrikasından da vatandaşlar tarafından alınan sular, tırlara yüklenerek bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Ayrıca esnaf de bölgeye yakacak yardımında bulundu.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, ilçenin 7'den 70'e deprem felaketini yaşayanlara her türlü desteği vermeye devam ettiğini söyledi.

İlçenin su ve yakacak açısından zengin olduğu için bu tür yardımlar ile soba, gıda, giyecek yardımlarının afet bölgesine gönderdiklerini belirten Orhan, "Camilerden, mahalle muhtarlıklarından, vatandaşlardan toplanan nakiti de AFAD hesaplarına yatırmaya devam ediyoruz. Bölgenin ihtiyacına göre elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de afet bölgesine yardımlar haricinde teknik ekip de gönderdiklerini anlatarak, "Ayrıca mobil araçlarla sıcak çorba dağıtımı yapılan bir stant kurduk. Vatandaşlarımızın içi ısındıkça bizler de ısınıyoruz." diye konuştu. ​​​​​​​





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