Samsun'da besici ve çobanlar depremzedeler için bağışta bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde besicilik yapanlarla çobanlar, depremzedeler için AFAD hesabına bağış yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından Havza ilçesinde küçükbaş hayvan besicisi Ahmet Kılıç ile çobanlık yapan Engin Edis ve Hasan Eski, mahallelerinde besicilik ve çobanlık yapanların katılımıyla depremzedeler için yardım çalışması başlattı.

Kılıç ve arkadaşları, kampanyaya destek olmak isteyen besici ve çobanlardan topladıkları 36 koyunu mezbahada kestirerek sattı. Toplanan 86 bin 350 lira, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile banka şubesine gidilerek AFAD'ın yardım hesabına yatırıldı.

Kılıç, AA muhabirine, besici ve çobanlar arasında yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek "İnşallah arkadaşlara örnek oluruz. Bizim elimizden gelen buydu. İnşallah daha sonra da böyle bir çalışma yapacağız. Destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Özdemir de Kılıç ve arkadaşlarına teşekkür ederek "Güzel yüreklerini ve ellerinde olanı ortaya koyarak azı çok yaptılar. Asrın felaketinde yaraların sarılmasına katkı sundular." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.