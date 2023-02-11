Havza'dan gönüllüler çalışmalara destek vermek üzere deprem bölgesine gitti

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Havza'dan gönüllüler, yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla afet bölgesine gitti.

AK Parti Havza Gençlik Kolları üyesi 12 gönüllü, "asrın afeti" bölgesine giderek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verecek.

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadir Can Şenkal, günün birlik günü olduğunu vurgulayarak, "Felaketin yaşandığı ilk günden bu yana aktif olarak çalışmalarda yer almaktayız. Şimdi ise gönüllü kardeşlerimle bölgede yürütülen çalışmalara destek olmak için Elbistan'a gidiyoruz. Ben iş makinesi operatörüyüm. Aileme ait 3 iş makinesi Elbistan'da çalışmalara destek veriyor. Ben ve gönüllü arkadaşlarımla çalışmalarına katılacağız." dedi.

Gönüllüleri Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ile vatandaşlar yolcu etti.





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