Vezirköprü'de pansiyonlu okullardan deprem bölgesine yemek yardımı

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki pansiyonlu okullardan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine sıcak yemek ile çocuklara hediyeler götürüldü.

Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi koordinasyonunda Vezirköprü Anadolu Lisesi, Köprülüler Anadolu Lisesi, Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi, Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonlarında 7 bin kişilik yemek hazırlandı.

Özel kutularda gönderilen yemek ile çocuklar için hediyeler, özellikle Nurhak ilçesi Kullar köyünde depremzedelere ulaştırıldı. Yaklaşık 30 öğretmen ve personelden oluşan ekip, gün boyu 3 çeşit sıcak yemeği depremzedelere dağıttı.





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