Ladik'ten deprem bölgesine yardım gönderildi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere Samsun'dan yardımlar sürüyor.



Ladik ilçesinde sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıklardan elde edilen gelirle alınan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, aldıkları soba ve ekipmanları araçlara yükleterek deprem bölgesine uğurladıklarını söyledi.

Acılarının büyük, yüreklarının buruk olduğunu dile getiren Özel, "Ama biz, Türk milletiyiz. Gün birlik olma günü, dayanışma günü. Bu millet her zorluğu aşmış, kahraman bir millettir. Rabb'im daralan yüreklerimize ferahlık nasip etsin." dedi.





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