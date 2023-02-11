Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeler için 783 çadır kuruldu

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesindeki depremzedeler için 10 bölgede 783 çadır kuruldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremle ilgili Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Bölgede çadır kentler kurulduğunu belirten Çiftçi, "İlçede 10 bölgede 783 çadır kuruldu. Her çadırda ortalama 4-5 kişi yaşıyor. İzolasyon malzemeleri ile yatak, battaniye, sobaları, yakacakları dağıtıldı. Çadır kenttekilerin tüm ihtiyaçları verildi. Devletin, milletin imkanlarını depremzedeler için seferber ediyoruz." dedi.

Seyyar ve mobil aşevlerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek çıkarıldığını, bu sayının her saat arttığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:



"Depremzedelere üç öğün sıcak yemek veriliyor. Sıcak çay ve çorba dağıtımı da yapılıyor. Seyyar mutfak ve aşevlerinin sayısı 15'i buldu. Depremin ilk günü itibarıyla buradaydık. Çorum İl Özel İdaresinin 60 iş makinesi var. Diğer kurumlarımızla 100'ü aşkın iş makinesiyle çalışmalara destek veriyoruz. Bugün itibarıyla enkaz arama kurtarma çalışmalarını tamamlıyoruz. Ardından yıkım raporları, sonra enkaz kaldırma çalışmaları yapacağız. Yıkılan 48 binada enkaz kaldırma çalışmalarını planlıyoruz."

İlçeye her gün 50 tırdan fazla yardım geldiğini, bunların lojistik merkezlere götürülmeden direkt ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendirildiğini anlatan Çiftçi, "Merkezde 9, kırsalda 66 mahalleye dün itibarıyla elektrik verilmeye başladı. Su şebekesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kapalı köy yolu bulunmuyor." bilgisini verdi.

Çiftçi, ilçede 14 enkazdan 38 kişinin sağ çıkarıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"32 enkazda 82 vatandaşımızın ise cenazelerine ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 4 ekip 15 personelle depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor. Çorum'dan dörder kişiden oluşacak 9 din görevlisi ekibi, manevi rehberlik yapmak üzere yarın bölgeye gelecek. Sağlık İl Müdürlüğü olarak çadırda kalan vatandaşların sağlık taraması için ekip kuruluyor. 3 çöp toplama ve temizlik ekibi de kent merkezinde Afşin Belediyesi ekiplerine destek veriyor. Çorum Belediyesi, su şebeke arızaları konusunda da destek veriyor. Tüm gönüllülerle Afşin'de yoğun mesai harcıyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız inşallah."





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