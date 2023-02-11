19 Mayıs'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından seferber olan Türkiye, bölgeye gıda, giyim, ısıtıcı gibi pek çok yardım malzemesi gönderiyor.



19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi organizasyonuyla yürütülen yardım kampanyası kapsamında yardım tırları da bölgeye gönderilmeye devam ediyor.



19 Mayıs Belediye Düğün Salonu'nun ürün toplama merkezine dönüştürülmesinin ardından gelen yardımlar, gönüllüler tarafından ayrılarak kolilere yerleştirilip tırlara yükleniyor.

İlçeden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine depremin ilk günü ulaşan 19 Mayıs Belediyesi personeli ve gönüllüler, AFAD yetkilileriyle çadır kentlerin kurulumu, yardım tırlarının boşaltımı ve depremzedelere dağıtımını gerçekleştiriyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.