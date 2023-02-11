Kahramanmaraş'ta 129 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremden 129 saat sonra 6 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ekipler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde yıkılan binada bir kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Samsun Canik Belediyesi ve Azerbaycan Arama Kurtarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü desteğiyle enkazda yürütülen çalışma sonucu 6 yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğu, enkazdan 129 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.



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