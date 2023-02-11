Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Şahin'in (34) kullandığı 55 JS 368 plakalı motosiklet, Gazipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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